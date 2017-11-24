В Николаевском и других госпортах частная фирма, связанная с руководством Нацполиции, монополизировала услуги швартовки

Замглавы Нацполиции Украины Игорь Купранець и брат фигуранта дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен бизнесмен Леонид Крючков оказались причастными к недавно созданной фирме «Портосервис», которая подозрительно быстро наладила огромные заработки на швартовки в Николаевском порту и других госпортах страны.

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».

В течение последнего года эта компания начала свою деятельность по меньшей мере в четырех портах - в Бердянске, Николаеве, Черноморскую и Херсоне.

Представители агентских компаний говорят: после того, как «Портосервис» начинал работать в порту, сам порт якобы прекращал оказывать услуги швартовки. При этом в Черноморске и Николаеве «Портосервис» на старте предложил несколько ниже тарифы, чем были в порту.

«На примере Бердянска, Николаева - после того, как заходит компания «Портосервис», странным образом исчезают все конкуренты», - отмечает директор агентской компании «Новик» Тариэл Хаджишвили.

«Началось в середине января с звонка из администрации Николаевского порта о том, что отныне вы имеете дело с такой компанией швартовых услуг, как «Портосервис». А до этого эти услуги предоставлялись администрацией Николаевского порта», - добавляет сотрудник ООО «Пасифик Мэритайм» Станислав Наливайко.

В начале ноября компания «Портосервис» начала активную деятельность и в порту Черноморска. Отказ одной из фирм подписывать такой договор завершилась несколькочасовым простоем судна.

«После того, как мы подали заявку на швартовку, нам начали звонить диспетчеры изменения с просьбой пересдать заявку на «Портосервис», и наш судно якобы не будет отбуксирован. Диспетчеры продолжали настаивать на том, что в порту на форуме своей швартовочные бригады, якобы в один день все швартовщики в порту уволились, и сейчас они работают в компании «Портосервис». В нашем договоре с портом прописано, что они должны не менее чем за три месяца уведомить нас о том, что они не будут оказывать ту или иную услугу. Порт этого, к сожалению, не сделал», - отмечает Хаджишвили.

В то же время в Черноморском филиале Администрации морских портов уверяют, якобы монополии на швартовку у одной компании нет.

«У нас нет монопольного права на проведение швартовки. У нас - не одна компания, которая осуществляет операции швартовки », - отмечает заместитель начальника по логистике Черноморского филиала АМПУ Юрий Соколов.

В пресс-службе Администрации морских портов Украины сообщили, что заказом услуг швартовки занимаются владельцы судов или их агенты, и они сами могут выбирать оператора швартовочные услуг. При АМПУ не заключает прямые договоры на оказание услуг швартовки. Также в АМПУ предоставили данные о том, кто в Черноморском порту предоставляет услуги швартовки. В них вообще отсутствует компания «Портосервис» - что вызвало сомнения в актуальности этих данных.

Аналогичная история - с перечнем швартовщиков в Николаеве. Часть указанных фирм услуги швартовки уже не оказывают. Еще одна из компаний отметила, что услуги швартовки предоставляются только при оплате также услуг перевалки груза. Получить ответы от других фирм на момент выхода сюжета не удалось.

Стоимость швартовки плавсредства зависит от его размера - согласно тарифам «Портосервиса», разовый платеж может составлять в среднем от 3 до 10 тысяч гривен за одно судно. Чем больше кораблей, тем больше получает швартовщик.

«Самую активную деятельность новая частная компания развернула в Николаеве. Из собственных источников в налоговой «Схемы» узнали, что за восемь месяцев этого года фирма «Портосервис-Николаев» заработала почти 10 миллионов гривен. По данным Администрации морских портов, эта фирма, кроме Николаева, также работает в Херсоне», – говорится в сюжете.

«Портосервис-Николаев» принадлежит компании «Портосервис-Украина», за которой стоит оффшорная фирма из Белиза «Фенелон Инвестментс». Бенефициарным владельцем в реестре указанный директор «Портосервиса», прописанный в Николаеве Анатолий Онч. Журналисты позвонили Ончу, однако общаться с ними он отказался.

В реестре юридических лиц журналисты нашли еще одну фирму, 99 процентами которой владеет эта же оффшорная фирма с Белиза. Это «Транспортная компания «Укрморсервис». Здесь конечным владельцем указанный киевлянин Леонид Крючков. Леонид Крючков - это младший брат народного депутата 5-го созыва Дмитрия Крючкова. НАБУ подозревало Дмитрия Крючкова в возможном хищении средств «Запорожьеоблэнерго», но дело пока так и не дошло до суда.

Ранее в председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк отмечал, что к Крючковым благосклонно относился близкий друг президента Игорь Кононенко.

«Если брать Крючкова, мы видим его фирмы на протяжении многих лет, это та фирма, на которую перебрасывается телега с деньгами в любых сферах. Раньше это был «Энергоатом», затем начались энергетические какие-то вещи», - указывает редактор сайта «Наши деньги» Алексей Шалайский.

Леонид Крючков Сам Леонид Крючков в 2014-2015 годах был заместителем директора компании «Укринмаш», которая входит в государственный концерн «Укроборонпром».

Во время встречи с журналистами он не захотел ответить, какое отношение он имеет к фирме «Портосервис-Украина». А потом предприниматель прислал письменный ответ, где признал причастность к бизнесу в государственных портах.

«Этот вид услуг является свободнорыночным. Мы провели анализ всех портов и рынка швартовых услуг, разработана калькуляция возможных расходов. В результате мы получили стоимость услуги, которая меньше тарифа, предложенного Администрацией морских портов Украины», - отмечает Крючков в письменном ответе.

Также журналисты выяснили, что около половины заработанных средств «Портосервис-Николаев» в этом году перечислял киевской компании «Элитбудгрупп». Эта компания возводит новый бизнес-центр на месте снесенного здания, которое фирма приобрела в 2016 году.

Фирмой «Элитбудгрупп» владеют два человека. Первый - киевлянин Александр Емельянов - директор и соучредитель ряда компаний, связанных с Леонидом Крючковым. В этом году он получил участок в элитном пригороде Киева - и вскоре продал его Леониду Крючкову. Емельянов отказался комментировать прессе деятельность своей компании.

Владимир Голыш Второй владелец фирмы, на которую «Портосервис» перечислила существенную часть средств - это житель села Добряны на Львовщине Владимир Голыш. Похоже, он может быть связан с Игорем Купранцем, который возглавляет Департамент защиты экономики и является заместителем главы Нацполиции.

Кроме того, совладелец «Элитбудгрупп» Владимир Голыш был прописан в одном доме в селе Добряны с родственниками Игоря Купранца. Сейчас он живет в собственном доме, зарегистрированном в 2015 году. Когда журналисты посетили его в Добрянах, Голыш уверял, что с Купранцем не знаком. Но потом в телефонном разговоре Голыш признался, что знаком с отцом Игоря Купранца Михаилом.

С Николаевским портом Купранца может связывать еще одна частная фирма - «Альфа Безопасность». Она за государственные деньги охраняет пропускные пункты в порту с конца 2016 года. Из договоров, подписанных между «Альфа Безопасностью» и Николаевским портом, видно: ранее компания «Альфа Безопасность» была зарегистрирована в помещении, принадлежащем отцу Игоря Купранца Михаилу.

Бывший владелец «Альфа Безопасности» Леонид Матейко – как и совладелец уже упомянутой фирмы «Элитбудгрупп» Владимир Голыш – тоже в свое время был директором фирмы «Берком Инвест Запад». Также Матейко имеет общий бизнес с отцом Игоря Купранця и работает директором в компаниях бывшей жены влиятельного полицейского.

А нынешний владелец «Альфа Безопасности» Николай Марченко в 2016-м был первым заместителем Купранца и ушел с должности в бизнес. Похоже, что семьи Купранца и Марченко могут иметь достаточно хорошие отношения. Например, в 2009-м мать Игоря Купранця и жена Николая Марченко имели общую компанию. А сейчас уже бывшая теща Купранца и теща Марченко совместно владеют земельным участком между их домами в Киеве.

Игорь Купранец Более того, при разводе Купранец с женой в суде зафиксировали, что еще некоторое время они будут жить в одном доме – хотя якобы уже не имеют общего быта. Чтобы подтвердить это, суд пригласили двух свидетелей - одним из них был Марченко.

Когда журналисты приехали к начальнику Департамента защиты экономики Нацполиции Игорю Купранцу с вопросами о его возможном отношениюк бизнесу в государственных морских портах, тот не захотел общаться с журналистами ни лично, ни по телефону.

Также съемочная группа «Схем» сняла Леонида Крючкова во время его визита в Администрацию президента вечером 22 ноября. Он отказался ответить, что связывает его с Купранцем, и отметил, что это личный вопрос.

Министр инфраструктуры Владимир Омельян обещал проверить эту информацию, проверит был ли причинен убыток государственному предприятию и привлечь руководителей к ответственности.