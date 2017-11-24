В Николаеве полиция решает, что делать с пойманным распространителем «закладок» с наркотиками

В Николаеве полиция задержала пока одного из двух «закладчиков» наркотиков, которых поймали вчера – 21-летнего жителя Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Ранее сообщалось, что 23 ноября возле одного из домов по улице Леваневцев патрульные поймали двух парней – 21-летнего жителя Хмельницкой области и 22-летнего тернопольца (ранее сообщалось, что оба задержанных являются тернопольцами), которые оставляли «закладки» с наркотиками. В рюкзаке одного из них нашли 32 медицинских шприца с наркотиками, затем нашли еще 6 шприцов с наркотиками. «Закладчики» прибыли в Николаев около двух недель назад и жили в съемной квартире в Ингульском районе.

«В разговоре с правоохранителями 21-летний молодой человек признался, что делал «закладки» и объяснил, что в шприцах так называемая «ширка». Парень показал места, которые он с товарищем уже успел обойти и оставить клиентам «товар». Также у молодого человека изъяли мобильный телефон с прописанными в смс-сообщениях адресами «закладок», - отметили в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств»).