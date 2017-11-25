Двое жителей Николаевщины пытались перерегистрировать автомобили с «перебитыми» номерами кузова

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В Николаеве двое жителей Очаковского района пытались перерегистрировать автомобили «BMW 316» и «Ford Transit T300», в которых были изменены номера кузова.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

«Во время экспертного исследования установили, что в машинах номера кузова были изменены путем переваривания номерных панелей. При таких обстоятельствах специалисты сервисного центра отказали посетителям в услуге и вызвали полицию», - сообщили в ведомстве.

Сейчас проводится расследование уголовного производства, начатого по статье 290 Уголовного кодекса Украины («Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства»).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские патрульные задержали иностранца с поддельными номерными знаками на автомобиле.

Вадим Богданов

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