В Херсонской области задержали двух николаевских угонщиков, уже успевших продать похищенный автомобиль

Фото из архива В Херсонской области полиция обнаружила угнанный в Николаеве автомобиль «ВАЗ-21114» и двух его похитителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

В Бериславском районе экипаж патрульной полиции возвращался с вызова о семейной ссоре и заметил автомобиль, который двигался с выключенными фарами. Сотрудники полиции остановили его для проверки. За рулем «ВАЗ-21114» находился 29-летний житель Днепропетровской области.

«Документы на автомобиль у мужчины отсутствовали. При дальнейшей проверке выяснилось, что машина накануне была угнана в Николаеве. Водитель рассказал полицейским, что вчера вечером на одном интернет-сайте он увидел объявление о продаже автомобиля «ВАЗ-21114» на запчасти. Цена его устраивала, и он договорился с продавцом встретиться на следующий день. Полчаса назад покупатель встретился на трассе с двумя мужчинами, передал им 21 тысячу гривен и забрал автомобиль», - сообщили в полиции.

Полицейские выехали на место, где произошла сделка. Вблизи поворота к селу Дорожное полицейские заметили двух парней, которые шли вдоль дороги. Увидев патрульный автомобиль, мужчины начали бежать, но их догнали. Подозреваемыми оказались жители Николаева возрастом 18 и 22 года. Как выяснилось, именно они совершили угон автомобиля. Старший из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Автомобиль и задержанных передали полиции Николаевской области для дальнейшего расследования. Деньги возвращены их владельцу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают угнанный со двора в Соляных автомобиль.