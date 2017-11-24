Генпрокуратура объявила о подозрении двум чиновникам «Укрзалізниці»

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила о подозрении двум чиновникам «Укрзалізниці».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Как отмечается, сотрудники прокуратуры 22 ноября 2017 года провели обыски в помещениях «Укрзалізниці» и ее структурных подразделениях.

«По результатам исследования изъятых во время проведения обысков документов объявлено подозрения по части 2 статьи 366 (служебный подлог) УК Украины двум руководителям Департамента пригородных пассажирских перевозок ПАО «Укрзалізниця» относительно незаконной выдачи ими в 2016 году без проведения надлежащего исследования материально-технической и квалификационной базы аттестата Частного акционерного общества «Днепропетровский тепловозоремонтный завод», в который внесены заведомо ложные сведения относительно способности этого предприятия выполнять ремонты двигателей дизель-поездов, которые используются в ряде регионов Украины для обеспечения пригородных перевозок», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» используя указанный аттестат перечислил на счета одного из фиктивных обществ более 68 миллионов гривен под предлогом выполнения ремонта двигателей дизель-поездов по заказу УЗ.

Так, руководству завода было объявлено подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины, и согласно решению правления УЗ уволены с занимаемых должностей. Лицу, которое числилось директором и учредителем указанного ООО, объявлено о подозрении в фиктивном предпринимательстве.

Напомним, «Укрзалізниця» закупила непригодный хладагент для кондиционеров в вагонах на 3,8 миллиона гривен.