Жителю Николаева вынесли приговор за убийство товарища на почве ревности

Заводским отделом Николаевской местной прокуратуры № 1 поддержано государственное обвинение в уголовном производстве в отношении местного жителя, который на почве ревности убил своего товарища в мае этого года.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Напомним, что преступление случилось в ночь на 23 мая в квартире дома №10 по проспекту Центральному. Мужчина находясь в алкогольном опьянении приревновал свою сожительницу к товарищу, с которым он познакомился за четыре месяца до трагедии, и нанес два удара - «один в область грудной клетки с повреждением верхней доли левого легкого, а второй в начальный отдел восходящей части дуги аорты, от которого потерпевший скончался на месте». После чего решил заместить следы и поджег квартиру.

По заключению экспертизы, обвиняемый свои действия осознавал и мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Известно, что ранее мужчина уже отбывал срок в местах лишения свободы за совершение умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

Также известно, что сожительница подозреваемого после происшествия пыталась сбежать в Харьков, где она и проживала, однако правоохранители задержали ее возле вокзала. По данным прокуратуры через три недели после трагедии женщина умерла. Ее тело было найдено правоохранителями в Ингульскому районе города Николаева.

Суд указанное лицо признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»), и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.