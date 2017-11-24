Неизвестные снова «заминировали» аэропорты «Киев» и «Одесса»

Международный аэропорт «Киев» эвакуирует пассажиров после поступившего сообщения о минировании.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе аэропорта.
Звонок с сигналом об угрозе поступил в аэропорт около 16:35.
«Проводится эвакуация и проверка на наличие угрозы», - уточнили в аэропорту.
Также «заминировали» и международный аэропорт «Одесса», сообщает областная полиция. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.
Напомним, ранее неизвестные сообщили о заминировании пяти украинских аэропортов.