Неизвестные снова «заминировали» аэропорты «Киев» и «Одесса»

Международный аэропорт «Киев» эвакуирует пассажиров после поступившего сообщения о минировании.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе аэропорта.

Звонок с сигналом об угрозе поступил в аэропорт около 16:35.

«Проводится эвакуация и проверка на наличие угрозы», - уточнили в аэропорту.

Также «заминировали» и международный аэропорт «Одесса», сообщает областная полиция. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о заминировании пяти украинских аэропортов.