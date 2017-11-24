Неизвестные снова «заминировали» аэропорты «Киев» и «Одесса»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 440 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(264)   

Международный аэропорт «Киев» эвакуирует пассажиров после поступившего сообщения о минировании.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе аэропорта.

Звонок с сигналом об угрозе поступил в аэропорт около 16:35.

«Проводится эвакуация и проверка на наличие угрозы», - уточнили в аэропорту.

Также «заминировали» и международный аэропорт «Одесса», сообщает областная полиция. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о заминировании пяти украинских аэропортов.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность