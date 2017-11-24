В Николаеве прокуратура открыла уголовные дела на зампрокурора области, следователей и общественника за давление на адвоката и ложные показания

Прокуратура Николаевской области открыла уголовные производства относительно заместителя областной прокуратуры Степана Божило, следователей Вячеслава Ерошкина и Дмитрия Шалабоды, а также общественника Артема Щеглова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, ранее Тимошин через суд требовал открыть уголовные производства и судья удовлетворила его жалобу. Адвокат сетовал, что общественник дал свои свидетельские показания в которых обвини его в тяжелых преступлениях, а сотрудники прокуратуры в дальнейшем при помощи этих показаний пытались вмешиваться в адвокатскую деятельность в уголовном производстве «делу Титова».

«Прокуратура в последний день своих полномочий, о внесении сведений в ЕРДР, выполнила требования Постановления следственного судьи и зарегистрировала уголовные производства по фактам вмешательства в деятельность адвоката, по факту предоставления заведомо неправдивые показов и заведомо ложный донос», – написал Тимошин.

Согласно опубликованным выдержкам из Единого реестра досудебных расследований относительно показаний свидетеля Артема Щеглова открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 2 статьи 384 («Заведомо ложное показание»), части 2 статьи 383 («Заведомо ложное сообщение о совершении преступления»). Относительно заместителя прокурора области Божило и следователей Ерошкина и Шалабоды сведения внесены по части 2 статьи 397 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица»).

Отметим, что ранее также обыски по «делу Титова» правоохранители проводили и в других адвокатов, которые защищают подозерваемых в этом уголовном производстве. В частности, об этом сообщали адвокаты Василий Калаянов и Игорь Притыкин.

Ранее уже сообщалось, что Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.