В Киеве вооруженные неизвестные в масках ворвались в университет, похищена коллекция монет

В ночь с 23 на 24 ноября неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в помещение ректората одного из университетов в Шевченковском районе Киева.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Нападавшие связали 40-летнего охранника и угрожали ему пистолетом. Они взломали двери в нескольких служебных кабинетах и похитили имущество.

После «визита» злоумышленников из кабинетов исчезли талоны на горючее, примерно 100 юбилейных монет и компьютер с данными видеонаблюдения.

Полиция пытается найти и установить нападавших.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве охранник «ювелирки» закрыл дверь перед вооруженными налетчиками – разбойники ушли с пустыми руками.