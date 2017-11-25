Суд в ЮАР увеличил тюремный срок знаменитому бегуну Писториусу, застрелившему свою подругу

Апелляционный суд ЮАР увеличил срок заключения легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса до 13 лет и 5 месяцев.

Об этом сообщает «Сноб».

В октябре 2014 года Писториуса приговорили к 5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство: он убил свою подругу Риву Стинкамп выстрелом из пистолета через дверь в ванную комнату, когда услышал там шум. Легкоатлет говорил, что подумал, что в дом пробрались грабители.

Писториус вышел из тюрьмы через год и был помещен под исправительное наблюдение. Однако в декабре 2015 года Верховный апелляционный суд прислушался к прокурору и заявил, что спортсмен виновен в умышленном убийстве. В июле 2016 года Писториуса приговорили к 6 годам тюрьмы.

Прокурор Джерри Нел обжаловал и этот приговор, назвав его «шокирующе мягким». После этого он подал в отставку. Обвинение требовало у Верховного апелляционного суда максимального наказания для спортсмена – 15 лет тюрьмы. Суд согласился с требованием, но вычел из приговора уже отбытый срок.

У 31-летнего Писториуса ампутированы обе ноги ниже колена. Он выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года и выиграл серебряную медаль в эстафете 4 по 400 метров. Он стал первым паралимпийцем, принявшим участие в Олимпиаде – на Играх 2012 года в Лондоне. Он также 6 раз становился чемпионом Паралимпийских игр.