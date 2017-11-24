СБУ обезвредила банду рэкетиров, связанную с российскими ворами в законе

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили группировку рэкетиров, состоявшую из пяти жителей Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники вымогали от предпринимателей ежемесячную «дань». При этом рэкетиры для получения денег использовали «компромат» на бизнесменов.

«Компромат» для давления на коммерсантов злоумышленники получали от их конкурентов. Своих жертв они запугивали избиением, пытками и угрозами расправы над родственниками», - говорится в сообщении.

При этом злоумышленники получали указания от криминального авторитета, который координировал свои действия с российскими ворами в законе.

«Оперативники спецслужбы задержали пятерых бандитов в Днепре, в одном из ресторанов города при получении четырехсот тысяч гривен «отступных». Злоумышленники взяты под стражу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее на Черкасчине СБУ обезвредила группировку рекетиров Ашота.