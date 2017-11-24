НАБУ открыло дело о раздаривании чиновниками МВД наградного оружия

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло и передало Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками МВД гражданским лицам наградного оружия.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Українських Новин».

«6 июля текущего года детективы Главного подразделения детективов НАБУ на основании решения Соломенского районного суда Киева внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований о начале расследования уголовного производства», — сказано в ответе.

Отмечается, что производство начато по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью).

В издании добавляют, по данным НАБУ, САП определило подследственность данного уголовного производства за другим правоохранительным органом, куда и были переданы материалы расследования, но в какой именно орган, не указывается.

Также в ответе на запрос подчеркивается, что со 2 марта текущего года детективы бюро расследуют уголовное производство по факту совершения должностным лицом МВД завладения в пользу третьих лиц огнестрельным оружием путем злоупотребления своим служебным положением.

Напомним, за время руководства Арсена Авакова в Министерстве внутренних дел наградное оружие получали депутаты, прокуроры, судьи, два премьер-министра и одна телеведущая. При этом награждали гражданских не только стандартными пистолетами Форт, но и штурмовыми винтовками и просто оружием «под заказ». Всего с 2014 по 2016 годы Аваков вручил 2200 единиц оружия.