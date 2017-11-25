Киберполиция предупредила о атаке вируса-шифровальщика

Киберполиция зафиксировала массовое распространение вируса-шифровальщика, известного как «Scarab».

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины

Вирус шифровальщик, известный как Scarab впервые был обнаружен специалистами по кибербезопасности в июне 2017 года. 24 ноября, было зафиксировано его распространения с помощью крупнейшей спам-ботнетсети «Necurs».

Специалисты по кибербезопасности установили, что с использованием «Necurs» было отправлено более 12,5 миллионов электронных писем в которых содержались файлы с новой версией «Scarab ransomware».

Электронные письма, в которых содержался «Scarab», были замаскированы под архивы с отсканированными изображениями.

Пользователи электронной почты, получая сообщения, видели, что к нему якобы были прикреплены файлы с изображениями отсканированных документов. К примеру: «Отсканировано от Lexmark», «Отсканировано от HP», «Отсканировано от Canon», «Отсканировано от Epson».

Эти письма содержали внутри архив 7Zip, с заархивированным «Visual Basic» скриптом. После его срабатывания на компьютер пользователя загружается и запускается EXE-файл - вирус «Scarab ransomware». После успешного шифрования вирус создает и автоматически открывает текстовый файл с тербованием выкупа, а затем размещает его на рабочем столе.

Сумма выкупа в сообщении не указывается. Однако злоумышленники обращают внимание жертвы на то, что сумма выкупа будет увеличиваться со временем, пока пострадавший не свяжется с авторами «Scarab» по электронной почте или «BitMessage».

За сутки в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины не поступало обращений и заявлений по поводу поражения этим вирусом.

Для уменьшения риска заражения техники вирусом, специалисты по киберполиции рекомендуют пользователям тщательно и внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции. Не стоит открывать такие приложения, даже если они пришли из надежного источника. Также в полиции советуют получать подтверждение передачи файлов от адресата другими доступными каналами связи (телефон, смс, мессенджеры).

Напомним, 24 октября вирусной атаке подвергся сайт Министерства инфраструктуры. А летом этого года вирусной атаке подверглась большая часть украинских госструктур, крупных предприятий, организаций и учреждений.