Суд не отстранил генерала Алимпиева, находящегося в СИЗО, от должности главы авиационного вуза

Дзержинский районный суд Харькова оставил без рассмотрения ходатайство прокурора об отстранении генерал-майора Андрея Алимпиева от должности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил.

Об этом сообщил адвокат Алимпиева Максим Журавлев на своей странице в «Facebook».

«Подчеркиваю, что мой подзащитный не был отстранён от должностей начальника ХНУВС им. И.Н. Кожедуба и начальника Харьковского военного гарнизона в судебном порядке», - сообщил Журавлев.

Ранее сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Алимпиева. Его задержали по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего. 20 ноября Дзержинский райсуд Харькова арестовал Алимпиева с возможностью внесения залога размером 1,5 миллиона гривен. Апелляционный суд Харьковской области 30 ноября рассмотрит жалобу на арест Алимпиева. Также сообщалось, что генерал Алимпиев отказался, чтобы за него внесли залог.

Напомним, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.