Американские звезды просят освободить проститутку, которая в 16 лет попала в тюрьму за убийство клиента

В западных СМИ и социальных сетях обсуждают дело Синтои Браун – женщины, уже 13 лет отбывающей пожизненный срок за убийство клиента.

Об этом сообщает «Медуза».

Браун занималась проституцией с подросткового возраста, ее принудил к этому бойфренд и сутенер; она также подвергалась физическому и сексуальному насилию. В 2017 году о ее деле узнала Ким Кардашьян – и теперь Синтое Браун пытаются помочь знаменитости и юристы.

Синтоя Браун родилась в неблагополучной семье: ее мать во время беременности могла выпить и бутылку виски в день. Она отдала девочку на удочерение, когда той было два года. Синтою удочерила семья из Теннесси, но спустя несколько лет девочка бросила начальную школу и сбежала из дома.

Она рассказывала, что заниматься проституцией ее вынудил бойфренд. К 16 годам она жила в мотеле вместе с сутенером по кличке Kut Throat («Перережь-глотку»): он насиловал ее, давал ей наркотики и продавал клиентам.

6 августа 2004 года один из клиентов, 43-летний риэлтор Джонни Аллен, отвез ее к себе домой, где занялся с ней сексом – а затем зачем-то полез под кровать. 16-летняя девушка говорила, что видела в его доме оружие – и испугалась, что мужчина полез за ружьем, потому что хочет убить ее. Тогда Синтоя Браун вытащила из сумочки свой пистолет, выстрелила мужчине в затылок, забрала его деньги и сбежала.

Суд, рассматривавший ее дело, признал Браун виновной в убийстве и ограблении, а также проституции. Девушку приговорили к пожизненному заключению, причем попросить о досрочном освобождении она может только по истечении 51 года наказания. На суде Браун признала свою вину. Она говорила, что подвергалась насилию – как физическому, так и сексуальному, но не добилась снисхождения.

Про дело Синтои Браун рассказывали местные издания в Нэшвилле, где произошло убийство, в 2011 году на телеканале PBS о девушке вышел документальный фильм. Благодаря делу Синтои Браун в штате Теннесси повысили возраст ответственности за занятие проституцией до 18 лет: все, кто не достиг возраста согласия и вовлечены в проституцию, теперь считаются жертвами секс-торговли.

Тем не менее, широко дело Синтои Браун не освещалось – до тех пор, пока в ноябре 2017 года про него не написала в твиттере Ким Кардашьян. Она каким-то образом узнала об этой истории и возмутилась, что девушку, которую заставили заниматься проституцией и которая смогла постоять за себя, приговорили к жизни в тюрьме. Кардашьян поручила своим адвокатам заняться этим делом. Один из них, Шон Холли, подтвердил, что вскоре свяжется с защитниками Браун, чтобы понять, как ей можно помочь.

После выступления Ким Кардашьян в поддержку Синтои Браун высказались и другие знаменитости: Рианна, Снуп Догг, Кара Делевинь, ЛеБрон Джеймс. Джефф Баркс – обвинитель на процессе по делу Браун, заявил, что ее не стоит рассматривать как жертву, поскольку жертва – это убитый мужчина. По мнению Баркса, Синтоя Браун не была в секс-рабстве и не становилась жертвой секс-трафика, и привлекать к ней внимание – несправедливо по отношению к убитому мужчине и его семье.

Синтоя Браун через адвоката передала, что благодарна за внимание к ее судьбе. В тюрьме она уже закончила среднюю школу, а в следующем году должна получить степень бакалавра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция закрыла онлайн-порностудию, где «модели» общались с клиентами по веб-камерам.