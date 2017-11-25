Херсонского «журналиста» присоединившегося к боевикам «ДНР» приговорили к пяти годам тюрьмы

Журналиста нескольких херсонских местных газет, который присоединился к боевикам террористической организации «ДНР» приговорили к пяти годам лишения свободы, за антиукраинскую деятельность.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 присоединился к террористам. Он стал военным корреспондентом сепаратистских интернет-изданий «Политнавигатор» и «Русская весна».

«Пропагандист опубликовал ряд антиукраинских материалов, направленных на дискредитацию действующей власти и срыв мобилизации, не признавал территориальную целостность Украины. В своих текстах он также полностью поддерживал пророссийскую идеологию», - сообщает СБУ.

Также, оперативниками спецслужбы было задокументировано, что с октября 2014 до марта 2015 злоумышленник находился в составе незаконного вооруженного формирования «Сомали». Он неоднократно совершал вооруженные нападения на подразделения сил антитеррористической операции и правоохранителей, после чего снова вернулся в пропагандистской антиукраинской деятельности.

Кроме этого, в ходе расследования стало известно, что мужчина неоднократно выезжал в Россию и временно аннексированный Крым для получения инструкции от кураторов антиукраинских информационных кампаний. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали пропагандиста в июне 2017 при попытке въезда в страну через Харьковскую область.

«Во время досудебного следствия злоумышленник предоставил показания относительно контактов с представителями бывшей власти, ответственными за организацию и финансирование антиукраинских информационных кампаний. Решением суда пропагандиста признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Одесской области приговорил к 13 годам лишения свободы члена террористической группы, которая изготавливала взрывные устройства.