В Винницкой области неизвестные пытались напасть на воинскую часть, испугались и сбежали

В Винницкой области неизвестные 24 ноября пытались напасть на часового одной из воинских частей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Военнослужащий, выполняя обязанности в карауле, четкими и решительными действиями предупредил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления. Правонарушители прибегли к бегству. Жертв и раненых со стороны военнослужащих нет, оружие и боеприпасы в наличии», - отмечено в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы организовали розыск злоумышленников. В Винницком гарнизоне отметили, что готовы применять к нарушителям оружие «в соответствии с требованиями Устава гарнизонной и караульной служб».

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе около 40 человек в масках пытались захватить военный объект.