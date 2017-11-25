Экс-лидера одесского «Правого сектора» отправили в СИЗО – губернатор Одесчины пообещал внести за него залог

Бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко заподозрили в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду и арестовали на два месяца. Он может выйти под залог в 608 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Думская».

Напомним, 18 ноября в Одессе акция в защиту Горсада переросла в массовую драку, начальнику областной полиции разбили голову, всего пострадали шесть полицейских.

По словам Стерненко, утром 24 ноября его родители нашли на улице возле своего дома три листа бумаги – сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса Украины. Стерненко допросили в полиции и отправили в Приморский районный суд на избрание меры пресечения.

«Защита Стерненко в суде заявила ходатайство о заслушивании показаний пострадавшего в ходе столкновений в Горсаду заместителя начальника патрульной полиции Одессы, который заявил в суде, что не видел и не слышал, чтобы Стерненко отдавал какие-то указания собравшимся. Кроме того, он не видел, чтобы Стерненко кого-то избивал, однако полицейский утверждает, что Сергей Стерненко дергал его за рукав», - сообщает издание.

В итоге Стерненко отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог 608 тысяч гривен. Губернатор Одесской области Максим Степанов пообещал внести залог за Стерненко.