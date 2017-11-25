На Одесчине выявили группировку торговцев оружия

Сотрудники СБУ совместно с Госпогранслужбой блокировали в Одесской сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Участники группировки, в состав которой входили жители Одессы, организовали торговлю оружием в регионе. Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами оружия, а продажа «товара» происходил во время личных контактов с клиентами.

Четырех злоумышленников сотрудники СБУ задержали при попытке продажи боевого пистолета «Browning». Правоохранители также установили факт продажи пистолета марки «Glock – 19».

При обысках по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли двадцать единиц огнестрельного незарегистрированного охотничьего и спортивного оружия, большое количество боеприпасов различного калибра.

Двух членов группировки задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления. Следователи органов СБУ обратились в суд для избрания подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей. Относительно других участников группировки продолжаются процессуальные действия. Во время досудебного следствия устанавливаются личности всех участников группировки и происхождение оружия и боеприпасов.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами»).

Напомним, в Сумах полиция задержала несовершеннолетних торговцев оружием.