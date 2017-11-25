На Волыни задержали полицейского, который пьяным совершил смертельное ДТП и скрылся

В пятницу, 24 ноября, в Волынской области задержали полицейского, который нпьяным совершил аварию в городе Нововолынск и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

«Около 18:45 в городе Нововолынске на улице Шахтерской 23-летний нетрезвый полицейский, управляя автомобилем марки «BMW-3» и совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 1117». В результате ДТП 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб», - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 23-летнему старшему лейтенанту Нововолинского отделения полиции готовят вручения подозрения и сейчас рассматривают вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего»).

Напомним, в Харькове пьяный киевский патрульный на BMW стал участником смертельного ДТП.