На Черниговщине депутата райсовета задержали на сбыте фальшивой валюты

Сотрудники СБУ и полиции и под процессуальным руководством прокуратуры пресекли сбыт фальшивой валюты, в организации которой причастен депутат Прилуцкого районного совета.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Во время спецоперации оперативники СБУ задержали депутата при реализации фальшивых двухсот долларов США и пятисот евро за половину их стоимости.

Во время обыска автомобиля задержанного правоохранители изъяли еще 6,7 тысячи американских долларов с признаками фиктивности. Подделки изготовлены очень качественно и имеют все признаки настоящих банкнот, включая соответствующие степени защиты.

По предварительной информации, фальшивые банкноты контрабандно переправлялись в Украину через страну-агрессора. Купюры отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 199 («Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Николаеве задержали женщину, которая в секс-шопе расплачивалась фальшивыми 500 гривнами.