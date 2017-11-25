В Луцке во время обысков нашли 200 килограммов янтаря стоимостью почти один миллион гривен

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В Луцке во время обысков 24 ноября полиция и прокуратура во время обысков нашли почти 200 килограммов янтаря.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Обработанный камень и янтарь-сырец нашли в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря. Кроме того обнаружили станки для обработки камня. Стоимость изъятого составляет более 1 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в лесу на Житомирщине задержали двоих жителей Николаевской области, которые скупали янтарь.

Вадим Богданов

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