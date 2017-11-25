Суд наказал штрафом в ₴25,5 тысяч главу врачебной комиссии Южноукраинского военкомата, попавшегося на взятке

Фото во время задержания врача главы ВВК на взятке Суд наказал штрафом в 25,5 тысяч гривен главу военно-врачебной комиссии, которого задержали на взятке в 1,5 тысячи долларов США от призывника. Также суд лишил медика на три года права занимать любые должности, связанные врачебной деятельностью.

Об этом свидетельствует приговор Южноукраинского городского суда.

В приговоре говорится, что 4 августа заведующий приемным отделением коммунального учреждения «Южноукраинска городская больница» и председатель военно-врачебной комиссии Южноукраинского городского военного комиссариата сообщил призывнику, что если последний предоставит ему 1200 долларов США, он подготовит необходимый медицинский пакет документов по непригодности к прохождению службы в рядах ВСУ.

Вечером 9 августа глава ВВК военкомата встретился с призывником в спорткомплексе «Олимп» и уже назвал сумму в 1500 долларов США. Также на бумаге он написал, что еще необходимо дать 2 тысячи гривен для сбора документов о якобы болезни призывника, на основании которых потом глава врачебной комиссии военкомата буде делать вывод о непригодности к воинской службе.

11 августа призывник передал медику сначала 2 тысячи гривен, а вечером передал и 1,5 тысячи долларов США. Именно в этот момент полиция задержала взяточника.

В ноябре обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании виновности в совершении преступления. Стороны согласовали наказание по части 1 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25,5 тысяч гривен). Кроме того, врача должны лишить права занимать любые должности, связанные с врачебной деятельностью, в военно-врачебных комиссиях при военных комиссариатах на три года.

В итоге суд утвердил вышеуказанную сделку обвиняемого с прокуратурой, признал медика виновным в совершении преступления и назначил ему оговоренное в сделке наказание.

Напомним, в центре Николаева на взятке в $1500 задержали майора из областного военкомата.