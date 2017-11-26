На Николаевщине суд амнистировал участника дебоша со стрельбой в кафе

Суд признал виновным и отправил под амнистию участника драки в доманевском кафе, в ходе которой он открыл огонь из охотничьего карабина.

Об этом говорится в приговоре Доманевского районного суда Николаевской области.

Как известно, конфликт произошел еще в апреле 2015 года. Тогда житель Николаева Дмитрий Леонов вместе с неким Владимиром Фричем, местным жителем, который приходится ему кумом, пришли в кафе, однако заведение было занято: там отмечали проводы одного из местных жителей в армию. После драки в помещении кафе и на улице, которую запечатлила видеокамера, именно Леонов отбежал к своему автомобилю, достал из него охотничий карабин «Сайга» и сделал два выстрела.

Отметим, что ныне Леонов находится в Мариупольском СИЗО и является подозреваемым по делу «ОПГ Титова».

В приговоре говорится, что обвиняемый из карабина «Форт 201» калибра 7,62 мм выстрелил пять раз в направлении ног сотрудника милиции, который приехал на вызов по поводу случившегося конфликта в кафе. Милиционер отделался простреленной штаниной, а стрелка вскоре задержали.

Обвиняемый в суде частично признал свою вину. Он пояснил, что при входе в кафе у него и его знакомого возник конфликт с группой людей, которые праздновали проводы в армию. После избиения он получил множественные травмы и в возбужденном состоянии пошел к автомобилю, где достал из багажника карабин и совершил несколько выстрелов в воздух. Также он уверял, что было темно, и частично терял сознание, поэтому не опознал сотрудника милиции, который пытался его остановить.

Сам потерпевший пояснил, что будучи заместителем начальника Доманевского райотдела милиции, он приехал на вызов по массовой драке. На месте происшествия он увидел, как обвиняемый взял с багажника машины оружие и несколько раз выстрелил в воздух. Он подошел к обвиняемому ближе и приказал прекратить стрельбу и бросить оружие. Обвиняемый несмотря на это, совершил еще несколько выстрелов в землю, от чего камни с асфальта полетели в лицо потерпевшему. После того, как стрелявший пошел в другую от него сторону, милиционер приблизился к обвиняемому, схватил рукой автомат и обезоружил.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа») и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. При этом суд также удовлетворил ходатайство обвиняемого об амнистии ввиду наличия двух несовершеннолетних детей и освободил от отбывания этого наказания.

Напомним, в Николаеве двое пьяных офицеров полиции подрались с посетителями кафе.