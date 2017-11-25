В Одесской области СБУ раскрыла коррупционную схему в отделе полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятках руководителей одного из районных отделений полиции в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе следствия установили, что полицейские систематически требовали деньги от правонарушителей за непривлечение их к уголовной ответственности.

«Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя 15 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу коммунального имущества», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подполковника полиции после передачи очередной части неправомерной выгоды в размере 9 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех сотрудников полиции, причастных к функционированию коррупционной схемы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине во время получения неправомерной выгоды задержаны начальник, заместитель и начальник сектора отдела полиции.