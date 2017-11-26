В Николаеве в парке застрелился пенсионер 18+

В воскресение утром, 26 ноября, в Николаеве в парке имени 61-го коммунара (расположен возле «Николаевского судостроительного завода», бывший «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») застрелился мужчина.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Происшествия произошло неподалеку от пересечения улицы 68-ми десантников и 3-й Слободской. На данный момент там работает следственно-оперативная группа, судмедэксперт.

По словам правоохранителей, мужчине 60-65 лет. При себе у него не найдено никаких документов. Мужчина покончил с жизнью, выстрелив себе из пистолета в голову.

По имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, есть свидетельница, которая проходила мимо этого мужчины около 8:50. В тот момент он сидел на скамейке. И уже после того, как отошла немного, услышала выстрел, обернулась и увидела, как тело падает со скамейки на землю.

Выстрел мужчина совершил из пистолета Макарова.





Напомним, в апреле прошлого года в Николаеве застрелился пожилой мужчина, страдавший от одиночества.