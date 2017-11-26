«Не хотел быть обузой для родных», – застрелившийся в парке Николаева пенсионер тяжело болел

Мужчина, который застрелился в воскресение утром, 26 ноября, в парке в Николаеве, оставил записку своим родным, в которой сообщил, что из-за тяжелой болезни не хочет быть для них обузой.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию о происшествии сообщила женщина, которая услышала выстрел.

«Сегодня в 08:45 в Центральный отдела ГУНП в Николаевской области полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что, проходя мимо парка, расположенного в районе перекрестка улиц 68-ми Десантников и 3-й Слободской, она услышала выстрел. Когда обернулась, увидела, что со скамейки в парке падает неизвестный мужчина. По словам заявительницы, перед этим она видела его там, но не заметила ничего странного», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Николаевской области и Центрального отдела полиции.

Установлено, что 75-летний мужчина выстрелил в голову из боевого пистолета Макарова.

«Предварительно известно, что пенсионер страдал тяжелой болезни, и перед самоубийством оставил родным записку, что не хочет быть для своих близких обузой», – говорится в сообщении.

Пистолет, одна гильзи и три патрона, которые были заряжены в магазине, изъяты и направлены на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

«Следователями начато уголовное производство, предварительно, по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как требует процедура в случае аналогичных событий. Проводится проверка. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливается, как оружие попало к пенсионеру. Проводятся первоочередные следственные действия, ожидаются результаты специалистов, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в апреле прошлого года в Николаеве застрелился пожилой мужчина, страдавший от одиночества.