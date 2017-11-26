Доброволец батальона «Донбасс» заявил, что его похитили и три месяца пытали за вопросы о благотворительном фонде формирования

Александр Калашник (скриншот видео) Доброволец Александр Калашник пережил три месяца пыток за то, что требовал провести аудит благотворительного фонда батальона «Донбасс».

Об этом рассказал сам Калашник, сообщает пресс-служба МВД.

Готовилась казнь бойца, однако он был освобожден силами полиции Донецкой области.

С июня 2014 мужчина был добровольцем, занимался кадровым оформлением бойцов в батальоне. В сентябре 2014 года, после того, как он инициировал несколько попыток аудита благотворительного фонда батальона, где заметил злоупотребления, на него начали давить.

«В штаб приехали люди, личная охрана Семенченко. Были попытки угроз, предлагали деньги, на что я отказался. А на следующий день 14 сентября именно эти люди похитили меня из воинской части 3027. Я выезжал на машине из части, меня заблокировали, выбросили из моей машины, связали, избили и вывезли за пределы Киевской области», - рассказывает Калашник.

30 дней человек провел сидя привязанным на стуле, без возможности лечь, в неотапливаемом помещении.

«За все 30 дней мне дали 10-11 тарелок еды. Первые дни не давали и воды, а дальше вода была так же редко, как и пища», - говорит доброволец.

За это время человек потерял до 15 кг веса. Удерживая своего бойца в плену, Семенченко начал публично распространять информацию, что тот является предателем, который слил списки батальона боевикам и скрылся. Именно в те дни, когда пленного подвергали пыткам, эти списки начали обнародовать. По словам добровольца, болезненным было, что такие слова Семенченко говорил в глаза его матери.

В середине октября пленника перевезли и держали в другом месте расположения батальона. Еще 2 месяца человек провел в плену. Лишь с конца октября тюремщики возобновили питание, ведь в результате издевательств человек не мог ходить.

«В это время с подачи Семенченко начали распространять дезинформацию, что я хожу на охоту с боевиками «ДНР». Для этого со мной сделали постановочное фото, ведь было видно, что я в летней обуви. Готовилась мое устранение под легендой, что я погиб на охоте», - рассказал пострадавший.

12 декабря мужчина был освобожден силами Донецкой областной полиции. На месте преступления были зафиксированы те лица, которые принимали участие в похищении. 14 декабря мужчина прибыл в Киев и дал показания в правоохранительные органы.

За эти преступления сейчас и привлекается к ответственности гражданин Н., который был задержан 24 ноября. Уголовное производство открыто по 7 статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 4 ст. 358 («Использование заведомо поддельных документов»); ч. 3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») ч. 1 ст. 425 («Халатное отношение к военной службе»); ч. 2 ст. 127 («Пытки») ч. 2 ст. 162 («Нарушение неприкосновенности жилища») ч. 2 ст. 365 («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа»), а также по ч. 2 статьи 146 Уголовного кодекса («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 24 ноября общественная организация «Рух Визволення», заявила о похищении их активиста, ветерана бойца батальона «Донбасс» Александра Новикова.

Помимо этого на Facebook-странице «Руха Визволення» в воскресенье, 26 ноября появилась информация о том, что еще одного из экс-командиров батальона «Донбасс» - Анатолия Виногродского (позывной Гал) задержали на Оболонском проспекте в Киеве.