У Авакова назвали причины задержания двух добровольцев батальона «Донбасс»

В воскресенье, 26 ноября, в Киеве и в Житомирской области задержали одного из бывших руководителей батальона Донбасс и его подельника за разбойное нападение.

Как сообщили в Национальной полиции, в автомобиле, которым передвигался один из задержанных, правоохранители обнаружили биты и ножи.

Экс-добровольцев задержали за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградской области.

По версии следствия, 27 июля указанные экс-добровольцы Донбасса вместе с другими лицами избили охранника фермерского хозяйства с использованием кастетов и телескопических палок. Также они отобрали у потерпевшего личное имущество, причинив ущерб на сумму свыше 650 тысяч гривен.

Им заочно было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения (наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества).

Имена подозреваемых в полиции не назвали.

Перед тем, как появилась официальная версия правоохранителей, в организации Рух Визволення уточнили, что в Новоград-Волынском Житомирской области похитили их активиста, добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко с позывным Бек, а в Киеве - командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского с позывным Гал.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что доброволец батальона «Донбасс» заявил, что его похитили и три месяца пытали за вопросы о благотворительном фонде формирования