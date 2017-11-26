В Киеве полицейские сорвали «сходку» криминальных авторитетов – в отделение доставлены более 60 человек

Киевская полиция сорвала «встречу» криминальных авторитетов. Всех участников, а это – более 60 человек – доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как говорится в сообщении, 26 ноября в Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска Главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами наведались в ресторан, где, по оперативной информации, собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах.

По данным ведомства, правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные.

- Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции, – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, при осмотре места происшествия также обнаружено несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение.

– Поэтому его изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией происшествия, – пообещал Крищенко.

Напомним, в сентябре в Кропивницком полиция задержала 27 человек на «сходке» уголовников. Среди задержанных есть и «авторитеты». В итоге полиция Кропивницкого отпустила «смотрящего» за городом Первомайском Петра Чалого (он же «Петя Малый»), который был задержан во время «сходки».