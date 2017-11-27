Задержанный украинский журналист Шаройко следил за военными объектами России, - КГБ Беларуси

Украинского журналиста Павла Шаройко КГБ Беларуси обвинил в сборе информации о военных объектах России.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1».

В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

После увольнения в 2009 году через два года он был восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси.

Утверждается, что во время обыска на электронных носителях Шаройко обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов.

По данным телеканала, советнику посольства Украины в Беларуси Игорю Скворцову и Павлу Шаройко было поручено предоставить сведения об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Также Шаройко якобы собирал информацию о наличии в пограничных районах с Украиной покрытия операторов мобильной связи, распределении радиочастного ресурса, состоянии радиолюбительства среди местного населения.

На 2017 год в качестве задания, как говорится в сюжете, Шаройко были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. На протяжении года надлежало изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них. При обыске якобы найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что 25 октября в Минске был задержан собкор UA:Украинское радио Павла Шаройко.

Комитет госбезопасности Беларуси 20 ноября признал задержание Шаройко и сообщил, что он обвиняется в «создании в республике агентурной сети». По данным КГБ, Шаройко сознался, что является кадровым сотрудником разведки Украины, а координацию его разведывательной деятельности якобы осуществлял советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов, в связи с чем последний был объявлен персона нон-грата.