«Последствия после операции тяжелые», – николаевскому подростку нужна помощь после удаления опухоли мозга

Виталий Бузник Семья 17-летнего николаевца Виталия Бузника нуждается в финансовой помощи на дальнейшее лечение и реабилитацию парня после сложной операции по удалению опухоли головного мозга.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщила мама подростка Наталья Бузник.

1 год и 8 месяцев назад перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Парень месяц находился в реанимации, не приходил в себя, сам не дышал и ему устанавливали трахеостому.

«Последствия после операции тяжелые. Тетрапарез всех конечностей, нарушение функций тазовых органов, плохо разговаривает, постоянные головокружения. Прошел 4 цикла химиотерапии, две из них высокодозные, 33 сеанса лучевой терапии, 5 поддерживающих химий. Основное лечение завершено, но химия дала осложнения на печень, повысились печеночные пробы. Предварительный диагноз жировая дистрофия печени. Постоянные затраты на памперсы, МРТ, анализы и медикаменты, реабилитолога», – говорится в письме.

Родственники Виталия не справляются самостоятельно с большими затратами. У подростка есть некоторые улучшения после занятий с реабилитологом, но пока он остается прикованный к постели. На восстановление нужно еще много времени и денежных средств.

«Ему очень нужна Ваша поддержка. Просим Вас, не оставляйте его на пол пути к выздоровлению», – просят родственники Виталия.

Как можно помочь

Карта ПриватБанка 4731 2171 0927 2268 Наталья Анатольевна Бузник (мама)

Ее мобильный номер телефона 093-334-08-50.