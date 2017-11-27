Полиция отпустила всех задержанных на «криминальной сходке» в Киеве

Всех задержанных криминальных авторитетов в киевском ресторане в Пуще-Водице отпустили.

Об этом в комментарии рассказал пресс-офицер Оболонского района, передает РБК-Украина.

- Всех задержанных отпустили. Информация о личностях устанавливается и проверяется. Оружие тогда действительно было изъято, пока оно отправлено на экспертизу, - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что среди задержанных в настоящее время никто не находится в розыске и не проходил по нерассмотренным делам, поэтому всех и отпустили.

Напомним, 26 ноября полиция сорвала «встречу» криминальных авторитетов, всех участников, а это - более 60 человек - доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки.

- Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, при осмотре места происшествия также обнаружено несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение.