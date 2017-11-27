В центре Львова трое парней устроили погром авто и избили патрульного

Львовские патрульные задержали трех парней, которые крушили на своем пути автомобили, ломали деревья и избили мужчину.

Об этом сообщает патрульная полиция Львова на своей странице в Facebook

Сперва они на площади Рынок побили 46-летнего мужчину, а затем отправилась в направлении улицы Театральной.

«Там инспекторы патрульной полиции Львова и обнаружили упомянутых лиц, они в этот момент крушили автомобили и ломали деревья в клумбах. Один из них, как выяснилось с камер видеонаблюдения, наиболее активный 20-летний юноша подбежал к инспектору и нанес ему удар в голову, в результате чего патрульный получил телесное повреждение. Нападавшего и его 22 и 24-летнего друзей задержали патрульные. Все они находились в неадекватном состоянии», - говорится в сообщении.

Владельцы четырех автомобилей написали заявления о повреждении своих машин.

Напомним, в Киеве пьяная компания избила полицейских, приехавших их угомонить.