Суд дал 10 лет тюрьмы жителю Первомайска, забившему до смерти мужчину после застолья

Первомайская местная прокуратура доказала в суде вину 28-летнего жителя Первомайска, который нанес своему мужчине тяжкие телесные повреждения, повлекшие за собой летальные последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Первомайской местной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в городе Первомайске полиция задержала 27-летнего неоднократно ранее судимого мужчину, который забил насмерть 38-летнего мужчину. Во время «отдыха» между умершим и одним из участников застолья возникла конфликтная ситуация. Выясняя отношения, мужчины вышли на улицу, между ними началась драка. Злоумышленник начал избивать потерпевшего сначала руками, а когда тот упал на землю, то и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, еще до приезда правоохранителей и скорой помощи.

Так, действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 в. 121 УК Украины, («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Подозреваемый признал свою вину частично, но в связи с достаточной доказательной базой вина злоумышленника доказана в полном объеме.

«Первомайский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине отдали под суд рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки.