В Николаеве оперативники СБУ задержали торговца оружием и наркотиками – у него нашли немецкий автомат и винтовки

В Николаеве СБУ и полиция задержали подозреваемого в торговле оружием и наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что житель Николаева хранил и изготовлял дома огнестрельное оружие, а также выращивал коноплю.

«В дальнейшем злоумышленник сбывал все это представителям криминалитета на территории региона. Во время санкционированных обысков у него изъяли автомат МP-40, две винтовки с штык-ножами, семь пистолетов, в том числе иностранного производства, с тысячей патронов к ним, ручную гранату Ф-1, холодное оружие и специальное оборудование для его изготовления. Сотрудники СБУ также обнаружили и изъяли высушенные кусты каннабиса и большое количество расфасованной в пакетики марихуаны», - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием») продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть изготовителей и торговцев оружием, тогда обыски коснулись и Николаева.