В Николаеве неизвестные срезали кабель в пяти лифтах – жильцы возмущены, что эту проблему так и не решили

В Николаеве в ночь на 19 ноября неизвестные обрезали кабель в 5 лифтах в домах 38/1, 40 и 40/1 на улице Крылова. Местные жители возмущены, что коммунальщики до сих пор не возобновили работу лифтов.

Об этом идет речь в письме, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По словам автора письма, жительницы одного из этих домов, в общей сложности около 500 человек остались без лифтов. Жильцы этих домов возмущены, что ЖЭК №3 жилищно-коммунального предприятия «Бриз», управление ЖКП «Бриз» и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета до сих пор не предприняли мер по возобновлению работы лифтов. Вместо этого жильцов домов переадресовывают из одного ведомства в другое.

«Работники ЖЭКа №3 вызвали полицию, которая составила протокол. На мой вопрос «Что дальше?» лифтёр ответил: «Будем просить денег у горисполкома на ремонт». Через три дня мне чудом удалось по телефону поговорить с инженером ЖЭКа, который сказал, что все документы по поводу неисправных лифтов готовы и отнесены в горисполком».

«Прошло 9 дней. У меня маленький ребёнок и ежедневные прогулки по ступенькам 9-этажного дома с ребёнком в одной руке и 15-килограммовой коляской в другой руке уже просто невыносимы. Но каких сил стоит подняться 76-летней соседке на 9-й этаж? Возвращение из магазина занимает у стариков не 10 минут и не 20, и даже не полчаса», - сообщает автор письма.

По словам женщины, в мэрии ей ответили, что от ЖКП «Бриз» не было заявлений о ремонте лифтов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве вандалы испортили лифты, восстановленные меньше года назад.