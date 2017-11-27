В Польше по подозрению в педофилии задержали политтехнолога, который работал на Садового

Петр Тимохович В Польше задержали по подозрению в хранении и распространении детской порнографии известного политтехнолога Петра Тимоховича, который на прошлых местных выборах работал на партию «Самопомощь» и Андрея Садового.

Об этом сообщают польские СМИ.

Ранее издание «Depo» сообщало, что на «Самопомощь» Андрея Садового работают зарубежные политтехнологи, включая поляка Петра Тимоховича.

Так, польская полиция в июне 2015 года проводила акцию «RINA», направленную на выявление педофилов. В рамках этой акции обнаружено несколько десятков компьютеров, а также более трех тысяч дисков с детской порнографией. В отношении 34 лиц начали уголовное расследование, 12 человек признались, что владеют материалами детского порно. Шестерым лицам предъявлено обвинение, им грозит от 5 лет лишения свободы.

Одним из лиц, у которых провели обыск, был известный политтехнолог Петр Тимохович. Восемь лет назад его компьютер был изъят, поскольку полицейские подозревали, что на нем могут находиться материалы с детской порнографией, однако в связи с тем, что на нем ничего не было найдено, обвинения Тимоховичу не выдвигались.

В свою очередь, «TVP.info» сообщает, что 21 октября текущего года прокуратура в результате следствия, которое проводилось в 2015 году, задержала политтехнолога, подозреваемого в хранении и распространении порно-материалов с участием несовершеннолетнего с применением насилия.

Стоит отметить, что, по мнению Тимоховича, обыск связан с избирательной кампанией, которая на тот момент проводилась в Польше. Также он заявил, что «должен был быть дебилом», чтобы хранить дома материалы такого характера.

За распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы, а за хранение подобных материалов, где фигурируют лица младше 15 лет – от года до 10 лет лишения свободы.

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