Террористы, которые хотели устроить взрыв на одесском автовокзале, вышли на свободу по «закону Савченко»

Коллегия Приморского районного суда Одессы, состоящая из судей Юрия Кушниренко, Виктора Иванова и Виктора Попревича, вынесла приговор группе террористов, планировавших взрыв на Центральном автовокзале города.

Об этом сообщает «Думская».

Трое мужчин полностью признали свою вину в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 258 (через часть 1 ст. 14), частью 1 ст. 258-3, частью 1 ст. 263 и частью 2 ст. 263-2 УК Украины — «подготовка к совершению террористического акта», «создание террористической организации», «незаконное обращение со взрывчаткой» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

Двух участников группы приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и… освободили в зале суда, поскольку этот срок они отсидели в СИЗО (с учетом нормы закона Савченко, приравнивающей день в изоляторе к двум в колонии). Третьему дали четыре года и восемь месяцев, поскольку в момент задержания он находился на испытательном сроке за угон автомобиля. Он проведет за решеткой еще два месяца, после чего тоже выйдет на свободу.

Преступников задержали 21 августа 2015 года в гаражном кооперативе на улице Ицхака Рабина — они как раз закончили сборку бомбы с часовым механизмом и зарядом из 2 кг аммонала. В качестве инициирующего вещества террористы использовали пероксид уротропина. По заданию кураторов они собирались спрятать взрывчатку в сумке и сдать ее в камеру хранения.

Напомним, ранее суд отпустил по «закону Савченко» причастного к похищению активистов Майдана