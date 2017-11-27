СБУ обнаружила партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов

Во время таможенного контроля пассажирского автобуса на украинско-венгерской границе оперативники Службы безопасности Украины обнаружили крупную партию наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали жителя Черновицкой области. Среди его личных вещей они обнаружили и изъяли три коробки, в которых злоумышленник спрятал под видом детских средств гигиены почти 33 килограмма гашиша.

«Стоимость изъятой партии наркотиков на «черном рынке» составляет более 500 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

Контрабанду планировали перевезти транзитом через Украину в соседнее государство. Злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ изъяла в Харькове «рекордную» за последние годы партию кокаина.