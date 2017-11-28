Найденный в Николаеве арсенал оружия ранее был похищен в оккупированном Крыму

Арсенал из 10 единиц огнестрельного оружия, который нашли в Николаеве, ранее был украден в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что в Николаеве оперативники СБУ и полиции задержали торговца оружием и наркотиками, у него нашли немецкий автомат, винтовки, пистолеты и боеприпасы.

Как выяснилось, расследование в этом деле ведут украинская полиция Крыма совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым и СБУ в Николаевской области. Найденный арсенал назвали складом, предназначенным для местного криминалитета.