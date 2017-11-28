Суд арестовал на два месяца экс-комбата «Донбасса», подозреваемого в разбойном нападении

Жовтневый районный суд Мариуполя отправил под арест на 60 суток одного из бывших командиров батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского с позывным «Галл», который подозревается в разбойном нападении.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как сообщалось ранее, 26 ноября текущего года в Киеве задержали экс-командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского с позывным «Гал», а в Житомирской области – активиста, добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко с позывным «Бек» за разбойное нападение.

«Правоохранители установили, что 27 июля около 11:30 указанные граждане вместе с другими лицами прибыли на территорию ЧСП. Злоумышленники избили охранника с использованием кастетов и телескопических палок, вызвав потерпевшему телесные повреждения. Кроме того, нападавшие отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму более 650 тысяч гривен», - говорилось в сообщении полиции.

Напоминаем, что у Авакова назвали причины задержания двух добровольцев батальона «Донбасс».