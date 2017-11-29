В Германии неизвестный нанес ножевое ранение мэру города Альтена

В Германии в понедельник, 27 ноября, неизвестный напал с ножом на мэра города Альтена Андреаса Хольштайна.

Об этом сообщает«РБК-Украина» со ссылкой на DW.

Как сообщается, нападение произошло на улице. По данным газеты Westdeutsche Allgemeine Zeitung, неизвестный, вероятно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уточнил у Хольштайна, является ли он мэром города, после чего ударил его ножом. Мэра доставили в больницу и к концу дня его уже выписали.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения, а также мотивы злоумышленника.

Как отмечается, Хольштайн известен своей политикой по приему большего числа беженцев, чем предписывается действующими квотами распределения мигрантов.

Напоминаем, что в 2017 году 2 тысячи украинцев получили вид на жительство в Германии.