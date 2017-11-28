СБУ начала спецрасследование в отношении трех депутатов Севастопольского горсовета, обвиняемых в госизмене

Главное управление Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством прокуратуры начало специальное досудебное расследование относительно еще депутатов Севастопольского городского совета.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, правоохранители установили, что депутаты 6 созыва, избранные на очередных выборах депутатов Севастопольского горсовета в 2010 году, сознательно нарушили Конституцию Украины.

Сообщается, что следователи СБ Украины задокументировали нанесенный ими существенный ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Депутаты горсовета утверждали, что Севастополь является неотъемлемой частью Украины, но проголосовали за его «независимость» и переименовывание городского совета в «Законодательное собрание города Севастополя». Кроме того, они также голосовали за создание так называемой «Республики Крым» и присоединение ее к Российской Федерации.

«Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») УК Украины. Относительно них продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они постоянно проживают на территории временно оккупированного Крыма и находятся в розыске. Согласно действующему законодательству указанным лицам угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что прокуратура сообщила о подозрении в госизмене 136 экс-депутатам Крыма.