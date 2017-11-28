В Николаеве полиция нашла у семейного дебошира два снаряда от «зушки»

В Николаеве полицейские 26 ноября приехали разбираться с семейной ссорой и изъяли у дебошира бронебойные снаряды.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером в полицию обратилась 55-летняя женщина с сообщением, что во время ссоры сожитель нанес ей травмы. По указанному адресу прибыл экипаж патрульной полиции, который усмирил 55-летнего мужчину. Во время общения с пострадавшей стало известно, что ее обидчик в одной из комнат квартиры хранит два бронебойных снаряда.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудников взрывотехнической службы и следственно-оперативную группу, которые изъяли боеприпасы и направили их на исследование. По словам мужчины, который дважды менял свои показания, боеприпасы он случайно нашел несколько лет назад и хранил для самозащиты.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», у мужчины нашли два 23-миллиметровых снаряда, которые используются, в частности, в зенитных установках ЗУ-23-2 («зушка»).

Напомним, что ранее в Николаеве оперативники СБУ и полиции задержали торговца оружием и наркотиками, у него нашли немецкий автомат, винтовки, пистолеты и боеприпасы.