В Херсоне пьяный водитель отказался проходить тест на алкоголь и выпил пива на глазах у полиции

В Херсоне патрульные отобрали автомобиль «Infiniti» у пьяного водителя, который на высокой скорости ездил по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

«Вызов о том, что по проспекту Ушакова на бешеной скорости мчится автомобиль «Infiniti», поступил патрульным около 3 часов ночи. Автомобиль инспекторы заметили на Привокзальной площади. Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина от прохождения теста отказался. Даже больше, мужчина на глазах патрульных и свидетелей выпил еще несколько глотков пива», - сообщили в полиции.

На 26-летнего нарушителя инспекторы составили админматериалы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях, после чего сбежал.

«Мужчина вызвал на место трезвого водителя, однако затем внезапно сел за руль и начал убегать. Полицейские немедленно передали ориентировки другим экипажам города. Второй раз патрульные остановили беглеца уже на Бериславском шоссе», - пояснили в полиции.

В итоге на водителя составили протокол еще по двум статьям КУоАП – за управление машиной в состоянии опьянения и без документов. Автомобиль «Infiniti» эвакуировали для хранения на штрафплощадку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель фуры после запрета снова сел за руль и устроил масштабное ДТП.