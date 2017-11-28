На Харьковщине задержали сутенера, который отправлял украинок в сексуальное рабство в РФ

В понедельник, 27 ноября, на пункте пропуска «Гоптовка» правоохранителями задержан 40-летний гражданин РФ, который пытался переправить в Москву двух девушек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, россиянин завербовал двух жительниц Харькова и пытался переправить их в Москву с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера.

Сообщается, что мужчина задержан, и ему объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 149 УК Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека»). На данный момент продолжается следствие и оперативные мероприятия.

Напоминаем, что в аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали торговца людьми, переправлявшего украинок в Объединенные Арабские Эмираты с целью сексуальной эксплуатации.