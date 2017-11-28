В Киеве директор компании принес взятку в коробке из-под «Рафаэлло» - в нее влезло купюр на полмиллиона

В Киеве 28 ноября директор одной из строительных компаний пытался дать взятку начальнику следственного управления полиции Киевской области, положив деньги в коробку из-под конфет «Рафаэлло».

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в «Facebook».

«Ну сколько можно?» - прокомментировал Луценко случившееся.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган уточняет, что в коробке было 10 тысяч долларов в гривнах и долларах.

«Задокументирован факт предоставления гражданином, который действовал в интересах юридического лица, следователю полиции неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов США за непроведение следователем следственных действий в уголовном производстве. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения правонарушителю», - сообщила Сарган.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники СБУ задержали на взятке начальника Николаевского рыбоохранного патруля Синицу.