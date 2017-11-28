На Киевщине старший лейтенант в состоянии наркотического опьянения ударил кувалдой солдата

Утром 27 ноября около Переяслав-Хмельницкого Киевской области старший лейтенант ударил кувалдой по голове солдата.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

Так, инцидент произошел, когда группа солдат срочной службы делала ремонт многоцелевого класса военной части. Ответственным за проведение работ был назначен старший лейтенант.

Сообщается, что старший лейтенант, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес удар кувалдой по голове солдату, который сидел на полу. В результате, солдат потерял сознание. После оказания помощи, он был доставлен в больницу.

Отмечается, что солдат также находился под влиянием наркотиков.

«На данный момент продолжается досубедное следствие по ч. 1 ст. 122 УК Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Волынской области задержали полицейского, который пьяным совершил аварию в городе Нововолынск и скрылся с места происшествия.