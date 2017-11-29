Суд отправил в тюрьму трех угонщиков и воров аккумуляторов из Южноукраинска

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Трех жителей Южноукраинска, которые угоняли автомобили и похищали аккумуляторы, приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Злоумышленники промышляли в Первомайске в апреле 2017 года.

«В темное время суток они приезжали в Первомайск, искали автомобили у подъездов многоэтажных домов и отбуксировали их. Кроме того, мужчины снимали с автомобилей аккумуляторные батареи. При попытке угона они были задержаны правоохранителями»,  - сообщили в ведомстве.

В ходе досудебного расследования установили 4 эпизода их преступной деятельности. Двое из злоумышленников подозреваются в совершении аналогичных преступлений в Киеве.

Вадим Богданов

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